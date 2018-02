Cote d'Ivoire: JO et Paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 - L'OIF veut s'assurer que les services linguistiques sont en français

Plus de 900 athlètes des pays membres de l'Oif sont attendus au cours de ces jeux avec de nombreux officiels.

« Veiller au respect de la règle 23 de la Charte Olympique en vertu de laquelle la langue française est, avec l'anglais, la langue officielle des Jeux Olympiques. » C'est ce que la l'Organisation internationale de la francophonie (Oif) entend faire du 7 au 14 février au Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver qui se tiennent à Pyeongchang en Corée du Sud.

Dans une note diffusée, ce mardi 6 février 2018, l'Oif annonce la participation de la Secrétaire générale de l'Oif, Michaëlle Jean et de l'ancienne ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, Grand Témoin de la Francophonie pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2018, l'organisation. Ainsi l'Oif veut se rendre compte « si les consignes et recommandations dûment formulées ont été respectées et suivies ». Et cela, de la cérémonie d'ouverture des Jeux aux installations olympiques, durant les compétitions sportives et sur les différents circuits.

Mme Michaëlle Jean a évoqué une « grande raison de se réjouir de ces jeux ». « car la République de Corée, qui vient de rejoindre l'Organisation internationale de la Francophonie en tant que membre observateur, a bien compris l'enjeu politique fondamental du plurilinguisme et le levier puissant que représente la langue française, trait d'union pour agir, échanger, établir des liens et coopérer entre 84 États et gouvernements sur les 5 continents », dira-t-elle.