Cote d'Ivoire: Grand jury 2018 - L'environnement au coeur de la publicité

Après cinq éditions, les organisateurs du Gjpa, ont décidé de s'engager désormais dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement.

Grand jury 2018: L'environnement au coeur de la publicité

La 6e édition du Grand jury de la publicité africaine (Gjpa 2018) aura lieu au mois de juin prochain. L'annonce de cet évènement a été faite, le week-end dernier, au Groupe Ita, aux deux Plateaux, par Marie Antoinette Kouamé, présidente du Comité d'organisation. Dédié à la promotion de la créativité publicitaire, le Gjpa s'est fixé pour objectif de promouvoir la créativité et l'excellence, susciter des talents nouveaux et assurer la pérennité qualitative de ce secteur, mettre la publicité au service des grands enjeux contemporains et enfin, faire du développement durable un gage de prospérité et d'excellence.

Ce n'est donc pas un hasard si la 6e édition porte sur le thème : « développement durable, besoin d'un environnement sain ». Ce thème sera traité par des experts du Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du développement durable qui animeront des conférences, les étudiants qui créeront des affiches pour sensibiliser la population au cours de la journée Gjpa, ainsi que toutes les agences de communication engagées dans le concours du Gjpa à travers des créations publicitaires et des ateliers. « Cette année, nous avons une grande innovation. Madame la Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable nous a fait l'honneur d'initier dans le cadre du Gjpa, le prix Développement durable. Il récompensera l'annonceur qui se démarquera par ses actions en faveur du Développement durable. Nous avons baptisé ce prix, Prix Anne Désirée Ouloto », a révélé Marie Antoinette, la patronne de "odysée Pub" qui pilote depuis 8 ans le Grand jury de la publicité africaine.

Elle ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur la personne de madame la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du développement durable qui se bat inlassablement pour offrir un cadre de vie sain a ses concitoyens. « Une Dame de conviction qui n'hésite pas, quand cela est nécessaire, à mettre les gants pour aller rétablir l'ordre là où cela a été perturbé et bafoué afin de garantir un avenir meilleur aux générations futures », conclura-t-elle. Au cours de la soirée de célébration qui sera précédée par une grande conférence sur le thème de « développement durable, besoin d'un environnement sain » et des panels sur les métiers de la publicité, plusieurs autres prix récompenseront les professionnels du secteur dans les catégories Agro-alimentaire, Boisson, établissement financier, télécommunications, Mode, Beauté, Hygiène et Bien-être, Prévention et Film institutionnel.