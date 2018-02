Togo: La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner

L'un des problèmes rencontrés est l'approche qu'à le secteur financier à l'égard de propositions développées par de jeunes entrepreneurs sans expérience. L'absence de confiance et la nature des demandes peuvent susciter l'inquiétude des partenaires. Il est donc nécessaire de renforcer le climat de confiance avec les partenaires que sont Orabank, Cooped-AD, Iléma, la mutuelle AJSD et Promo-finance.

360 millions de crédits ont été accordés à deux entreprises de transformation et à 4 agrégateurs. Par ailleurs, 48 millions ont été débloqués en faveur des primo-producteurs et des groupements.

443 groupements de producteurs se sont engagés à produire et à livrer le manioc, le maïs, le soja aux PME de transformation et aux agrégateurs.

Lancé en 2016 le Projet d'Appui à l'Employabilité et à l'Insertion des Jeunes dans les Secteurs Porteurs (PAEIJ- SP) a pour but de créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entreprenariat.

