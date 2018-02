Togo: Améliorer l'environnement des affaires

Seul bémol, malgré les réformes entreprises et des progrès notables réalisés, l'environnement des affaires restent insuffisant, notamment par rapport à ses voisins et concurrents de l'UEMOA.

Le contexte sous-régional, globalement plus favorable et les investissements récents dans les infrastructures de transport vont soutenir la réexportation. La baisse des dépenses d'investissement aura pour conséquence de faire baisser la facture des importations, compensant ainsi des prix du pétrole attendues en légère hausse. La balance des transferts, principalement ceux des travailleurs expatriés, devrait encore apporter une contribution positive au solde courant.

Les réformes de l'administration fiscale, parmi lesquelles la création de l'Office Togolais des Recettes en 2015, devraient notamment permettre d'augmenter les revenus. Surtout, les dépenses en capital qui ont soutenu la croissance au cours du cycle 2012-2016 devraient continuer à baisser pour revenir à un niveau plus soutenable. Les réformes entreprises et les soutiens apportés par le FMI, au titre de la FEC pour un montant de 241,5 millions de dollars, et par l'UE, avec le versement d'un appui budgétaire de 10 millions d'euros, pourraient catalyser les dons en provenance des bailleurs de fonds internationaux.

Ce secteur bénéficiera, en effet, des gains d'efficacité consécutifs à l'investissement dans l'amélioration du réseau routier et de l'expansion des port et aéroport de Lomé. Les meilleures infrastructures combinées à la présence du seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest à Lomé feront du Togo une destination privilégiée de l'investissement privée en 2018 dans la sous-région.

Lancé en 2011, le PNIASA a, notamment, permis aux agriculteurs de s'équiper pour améliorer les rendements. Les ambitions du secteur agricole devrait continuer à être porteuse en 2018 grâce à la création de l'agropole pilote de Kara. Dans le secteur secondaire, le début programmé de l'exploitation, par les sociétés Elenilto et Wengfu, d'un gisement de phosphate susceptible de produire, à terme, 5 millions de tonnes par an servira le redressement de la filière.

