Angola: La Banque Mondiale octroie USD 70 millions pour le développement local

Neuf ambassadeurs d'Angola et le gouverneur provincial de Bengo ont été limogés mercredi, à… Plus »

En cette phase, le projet de Développement local (PDL) va également financer les agents de développement communautaire et sanitaire, une initiative pilote qui sera exécutée dans les provinces de Uíge, Bengo, Luanda, Moxico, Malanje et Lunda-Sul.

Pour une période de trois ans, ce fonds additionnel alloué par la BM renforcera trois composants de financement des infrastructures sociales de base, notamment la construction des hôpitaux et des postes médicaux ainsi que des résidences pour les infirmiers et enseignants.

Ce décret signé par le ministre des Finances, Archer Mangueira, en représentation du Gouvernement angolais et le représentant par intérim de la Banque Mondial (BM), Oliver Godron, sera appliqué par le Fonds d'Appui Social en coordination avec le ministère d'Administration du Territoire et Reforme de l'Etat.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.