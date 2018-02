Afrique du Sud: Vers une démission de Jacob Zuma?

L'Afrique du Sud retient son souffle. Le président Jacob Zuma n'a jamais été aussi proche de la démission. La tension est telle que mardi 6 février le traditionnel discours sur l'état de la Nation que Jacob Zuma devait prononcer devant le Parlement ce jeudi a été repoussé à une date ultérieure. Une première. Le même jour, le président sud-africain a eu un rendez-vous avec le chef de l'ANC Cyril Ramaphosa. Un entretien qualifié de « constructif » par le parti au pouvoir. Certains évoquent des discussions autour des conditions de sa démission.

Jacob Zuma va-t-il démissionner, et surtout quand ? C'est la question que se posent de nombreux Sud-Africains ce mercredi. Son discours à la nation prévu ce jeudi a été reporté. Une décision très significative qui montre la gravité de la situation.

Par ailleurs, une importante réunion de l'ANC prévue ce mercredi soir pour discuter du sort du chef de l'Etat a été annulée. La veille, l'ANC a indiqué que des discussions constructives avaient eu lieu entre le chef de l'Etat et le président de l'ANC Cyril Ramaphosa. Ce qui laissait suggérer qu'un accord était sur le point d'être finalisé.

« Discussions constructives »

« Hier (mardi) soir, le président Jacob Zuma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République », a déclaré Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Les deux hommes « seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours » de l'issue de ces échanges, a-t-il ajouté.

« C'est une période difficile, a reconnu le vice-président sud-africain. Je suis conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'Etat est une source d'inquiétude parmi de nombreux Sud-Africains (...) nous pourrons communiquer davantage sur la position du président Zuma en tant que chef de l'Etat une fois finalisés tous les points pertinents. »

Conditions

Selon un quotidien sud-africain, le président Zuma aurait accepté de démissionner, mais sous certaines conditions. On peut imaginer que l'une des conditions est son immunité. En effet, l'étau se resserre autour du chef de l'Etat qui traîne un bon nombre de scandales et de poursuites et on imagine qu'il essaye de négocier de ne pas être poursuivi par la justice. Sauf que l'ANC ne peut pas lui garantir et la justice étant indépendante. On peut également imager qu'il négocie que certains de ses fidèles puissent rester en poste pour continuer à le protéger.

Mais une chose est sûre : l'ANC a tout intérêt à ce qu'il démissionne de lui-même sans y être contraint. Cela accentuerait les divisions au sein du parti sans qu'il ait à faire face à une motion de défiance ou à une procédure de destitution. Ce qui serait une vraie humiliation. Une motion de défiance a été déposée par l'opposition. Le vote est prévu d'ici dix jours. C'est la 8e motion de défiance contre le président sud-africain.