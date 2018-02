Libye: Les routes migratoires au cœur d'un nouveau rapport de l'ONU

Les auteurs du document font ainsi part de leur préoccupation « sur la possible utilisation d'installations et de fonds étatiques par des groupes armés et des trafiquants pour renforcer le contrôle des routes migratoires ».

Ce rapport pointe également une situation plus inquiétante. Selon les experts ayant participé à sa rédaction, l'organisation terroriste de l'Etat Islamique, qui dispose encore de ramifications en Libye, cherche à se rapprocher des trafiquants de migrants dans le sud du pays afin de reconstituer ses troupes et tenter une remontée vers la partie nord.

Le trafic de migrants existe toujours dans le pays et tend même à être exploité par des groupes terroristes, selon un document alarmant remis le 5 février au Conseil de sécurité des Nations unies. Une situation favorisée notamment par la complicité existant entre les autorités libyennes et les trafiquants d'êtres humains.

