Afrique: Licenciements à la BAD/Adesina - Les actionnaires exigent "une culture de performance"

Pour le président Adesina, son administration s'attèle à faire de la BAD, une organisation axée sur « les résultats ». Une organisation leader et qui, selon lui, accélère le développement de l'Afrique tout en se fixant « les normes de performance les plus hautes ».

« Les actionnaires nous ont demandé de mener des réformes. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ils nous ont demandé d'optimiser les ressources. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ils nous ont demandé de changer la culture à la Banque, pour passer d'une culture de « droits acquis » à une culture de la performance. Et c'est exactement ce que nous faisons », a expliqué le président Akinwumi Adesina.

Face à de nombreuses accusations et de rumeurs au sujet de licenciements et reformes au sein la Banque africaine de développement (Bad), le president de l'institution a tenu à faire quelques éclaircirssements, le mardi 06 février 2018 à Abidjan.

