Mali: Sécurité et Développement - Le Royaume Uni compte intensifier son appui au pays

Le diplomate Britannique a ajouté que le Royaume-Uni compte également intensifier son appui à travers des projets de développement et par la même occasion renforcer sa présence diplomatique à travers son ambassade à Bamako et enfin contribuer au processus de paix.

A ce sujet, le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord a précisé que les échanges ont porté sur les domaines comme la sécurité, le développement, l'humanitaire et la gouvernance.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération entre le Mali et le Royaume-Uni, mais aussi de trouver les voies et moyens de les consolider davantage.

La présence du Royaume Uni au Mali renforce le partenariat bilatéral entre nos deux pays. Ce partenaire clé a décidé d'aider le Mali dans le domaine de la sécurité et du développement économique. Dans la phase de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, le Mali aura besoin de ses partenaires.

Cette intention a été affirmée par le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Neil Wigan. Il l'a déclaré vendredi 02 février 2018 à la Primature à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga.

