Guinée: Dinguiraye (Kalinko) - Le calme est revenu dans la localité !

Photo: Aminata

Des violences ont été enregistrées dans la sous-préfecture de Kalinko, Préfecture de Dinguiraye ce mardi 6 février 2018. Des violences qui opposaient les militants du Rpg arc-en-ciel et ceux de l'UFDG. Le Bilan des affrontements est très lourd, « trois morts, plusieurs blessés graves, des cases et des boutiques du marché incendiés ».

Selon, Oumar Demba Barry, Président du District de Kansato, sous-préfecture de Kansato, Préfecture de Dinguiraye, le calme est revenu dans la sous-préfecture de Kalinko, suite à l'intervention des forces de l'ordre.

Monsieur Barry est revenu sur le bilan des violents affrontements : « malheureusement on a enregistré trois cas de morts et d'énormes dégâts. Trois enfants ont perdu leur vie dans l'incendie, plusieurs boutiques et magasins ont été incendiés », a-t-il déploré.

Pour lui, ces violences ne sont pas forcément liées au vote. « Le vote a pris fin hier Dimanche, les résultats provisoires avaient été donnés. Et c'est l'UFDG qui est arrivée en tête, mais en ce moment il n'y a pas eu de contestations. C'est hier lundi, que nous avons appris que des enfants ont frappé un vieux à Kalinko et lui ont retiré son argent. Donc, peut-être c'est à cause de cela que ces violences ont été enregistrées mais à mon avis ce n'est pas à cause des élections », a-t-il ajouté.

Joint au téléphone par notre Rédaction, le Député uninominal de la circonscription de Dinguiraye, Dr Fodé Amara Bocar Maréga a confirmé cette violence qu'a enregistrée la sous-préfecture de Kalinko au lendemain des élections communales. Il promet d'aller constater les dégâts dès après la publication des résultats par la Commission Administrative de la Centralisation des Votes (CACV) basée à Dinguiraye Centre. « Oui il y'a des affrontements à Kalinko, plusieurs boutiques ont été incendiées. Je dois m'y rendre là-bas pour sensibiliser les citoyens. Cette violence pouvait être évitée si les autorités avaient pris leur responsabilité. Car, à mon arrivée ici à Dinguiraye j'avais alerté l'autorité préfectorale de prendre ses responsabilités pour éviter les violences. Malheureusement, le Préfet et sa suite se sont mis à battre campagne et ils n'ont rien faits pour sensibiliser les citoyens », a regretté le Parlementaire.

Les résultats provisoires n'ont pas été publiés d'abord, les regards sont tournés vers la centralisation des votes.

Selon plusieurs témoins les trois partis favoris sont, l'UFDG, le RPG arc en ciel et Bantal Dinguiraye...

À suivre...