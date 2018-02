Sénégal: Tirage mondial basketball 2018 / Avec les USA, Chine et Lettonie - Les Lionnes tombent sur du lourd

Quant à l'Espagne, pays organisateur et champion d'Europe, elle figure dans le groupe C en compagnie du Japon, du Porto-Rico et de la Belgique. Le premier de chaque groupe est qualifié directement pour les quarts de finale. Les 2es et 3es de groupe disputeront un barrage pour rejoindre le top 8 et le 4e sera éliminé.

Pour les autres groupe, la France, vice-championne d'Europe retrouve dans le groupe A, la Corée du Sud, la Grèce et Canada, champion d'Amérique. Le Groupe B est composé de l'Australie de la Turquie, de l'Argentine et du Nigéria, championne d'Afrique en titre.

Les Lionnes du Basket ont hérité du lourd pour la Coupe du monde de basket féminin, qui aura lieu du 22 au 30 septembre à Tenerife en Espagne. Le tirage au sort des groupes qui a été effectué hier, mardi 6 février, dans l'île espagnole les place dans la poule D où elles affronteront les Etats unis, champions du monde et champions olympiques, la Chine et la Lettonie.

