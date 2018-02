Cote d'Ivoire: Prix d'art Henrike Grohs - Le lancement prévu le 13 mars à Abidjan

Pour rendre hommage à Henrike Grohs, ancienne directrice du Goethe-Institut d'Abidjan, un Prix d'art en son nom vient d'être institué par le Goethe-Institut et sa famille. Le lancement est prévu le 13 mars dans la capitale ivoirienne.

Tuée lors de l'attentat terroriste du 13 mars 2016 à Abidjan, Henrike Grohs, ancienne directrice du Goethe-Institut de cette ville, aura un hommage à la hauteur de ses réalisations. Le Goethe-Institut vient, en effet, de s'associer avec sa famille pour lui dédier un Prix d'art, dont le lancement est prévu le 13 mars , lors de la commémoration de l'anniversaire de son décès.

Ce prix, doté d'un montant de 13,5 millions de FCfa (20 000 euros), est ouvert aux artistes africains de moins de 40 ans qui vivent et travaillent en Afrique. Il est « un appel à la réflexion et à l'action » et se veut perpétuer le soutien de Grohs aux artistes en Afrique. « Ce prix sera décerné, tous les deux ans, à un artiste, un collectif d'artistes ou plusieurs artistes œuvrant dans le domaine de l'art visuel. La qualité artistique est le critère le plus important pour le prix, mais le partenariat collaboratif, la transmission de connaissances à d'autres artistes et l'engagement social sont des éléments décisifs pour la décision », informe un communiqué, annonçant qu'une liste de trois candidats devrait être annoncée fin février.

D'après cette même source, les membres du jury dont Koyo Kouoh, directrice artistique, Raw material company, Dakar, Laurence Bonvin, artiste et représentante de la famille Grohs, Simon Njami, curator à Paris, ont indiqué que « le Prix d'Art Henrike Grohs est un prix biennal dédié aux artistes vivant et travaillant en Afrique, mais dont le message est universel et résonne bien au-delà du continent. C'est un appel à la réflexion et à l'action ».

Pour le secrétaire général du Goethe-Institut, Johannes Ebert, « Henrike Grohs incarnait véritablement les principes et les valeurs des échanges culturels internationaux tels qu'ils sont promus par le Goethe-Institut ».