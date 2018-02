Sénégal: Basketball / Tournoi aller des éliminatoires mondial 2018 - «Adidas» dévoile ses 12 «combattants» pour Maputo

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de Basketball a dévoilé la liste des Lions qui iront à l'assaut du tournoi de Maputo qui se joue les 23 et 24 février prochains et comptant pour la phase aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Compte tenu du temps réduit de préparation et de l'indisponibilité de Gorgui Sy Dieng, de Maurice Ndour ou encore de Cheikh Tidiane Mbodji entre autres joueurs clés, Abdourahmane Ndiaye «Adidas» a composé ses douze Lions pour une «mission de combat» en Mozambique.

Abdourahmane Ndiaye «Adidas» a arrêté son groupe de performance pour les phases-allers du tournoi éliminatoires de la Coupe du monde qui se jouent les 23 et 24 février à Mapuo. Compte tenu du temps de préparation réduit et des difficultés pour convoquer 17 joueurs comme cela a été avancé, le sélectionneur d'emblée s'est limité à 12 pour cette mission de «combat».

GORGUI SY DIENG OU L'INDISPONIBILITE D'UN JOUEUR CLE

Au delà des choix qu'il a opérés initialement sur un groupe de 25 joueurs, Adidas a également été contraint par cette disposition de la Fiba qui n'autorise pas les joueurs de la Nba ou évoluant en Euroligue lors de ses fenêtres. C'est le cas Gorgui Sy Dieng, du pivot Cheikh Tidiane Mbodji. Deux joueurs clés de la Taniére auxquels il faut y ajouter l'indisponibilité du pivot Maurice Ndour pour des «raisons familiales».

«Il m'était difficile de prendre 17 joueurs pour répéter les systèmes de jeu. J'ai pensé que convoquer 17 joueurs c'était trop. Donc, les douze joueurs iront à Maputo. Evaluer 17 joueurs en un seul jour, ce n'est pas pour moi une évaluation juste. J'ai voulu être honnête et j'ai expliqué que l'équipe nationale était pour tout le monde. Il y a des fenêtres Fiba au mois de juin et au mois de novembre et chacun peut revenir », explique le coach des Lions. Pour ce tournoi, «Adidas» joue la carte de la continuité en remettant l'ossature de l'Afrobasket 2017. Hormis Xane d'Almeida qui fait son grand retour en sélection ou encore Ibrahima Thomas, absent depuis 2015, on note le retour des joueurs qui avaient pris part au tournoi de la zone 2 à Dakar notamment les pivots Moise Diamé et Abdou Alces Badji mais surtout le meneur binational Lamine Samba qui a été préféré lors du dernier Afrobasket à Clevin Hannah.

Les douze joueurs sont attendus à Dakarle 18 février. Deux séances seulement sont prévues le lendemain 19 février au stadium Marius Ndiaye. Une occasion pour le technicien sénégalais et ses assistants Dame Diouf et Mamadou Guéye «Pa Bi», de mettre en place les options offensives et défensives. Les Lions s'evoleront le 20 février pour Maputo. Trois seances d'entrainement sont également prévues sur place le mercredi et jeudi 22 février. L'équipe du Sénégal démarre le tournoi 23 mars face à la République centrafricaine avant d'enchaîner par la Côte d'Ivoire et enfin terminer par le Mozambique. Au terme de ces phases aller du tournoi, l'encadrement technique compte aller à la rencontre des joueurs au niveau de leurs clubs respectifs afin d'expliquer son projet et prévenir les problémes de disponibilité qui peuvent survenir dans le futur. Le but est de créer, selon le coach des Lions, un «groupe Sénégal» de 24 joueurs. «Un groupe où chacun aura le même statut », précise «Adidas»

Liste des 12 Lions

Xane D'Almeida, Thierno Ibrahima Niang, Adama Louis Adams,Mouhamadou Lamine Sambe; El Hadji Maleye Ndoye, Djibril Thiam, Mouhammad Faye, Moïse Diamé, Pape Abdou Badji, Hammady Ndiaye, Youssoupha Ndoye, Ibrahima Thomas