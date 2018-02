Ile Maurice: Jean-Marie Maillet - «Il est urgent d'accompagner la relance du BTP»

Depuis 2008, l'activité BTP s'est considérablement dégradée à La Réunion.

Aujourd'hui, ce secteur ne pèse plus que 1,2 milliard d'euros, ne concernant que 2 119 sociétés regroupant 17 000 emplois contre 2 milliards d'euros avant la crise, avec 4 000 entreprises employant 25 000 personnes.

Au vu de ces chiffres, pour le nouveau directeur de GTOI, il est plus que jamais urgent d'accompagner et de relancer de manière pérenne le développement de l'activité et de l'emploi du secteur, permettant ainsi de contribuer à une politique du logement et de rattrapage des besoins en matière d'infrastructures. Celui-ci plaide, de plus, pour une plus grande synergie entre les acteurs, tout en prônant une culture d'innovation.

