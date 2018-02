«La demande d'adhésion du Maroc à la Cedeao a été faite pour l'instant sur le plan politique. Ce qu'il y a, c'est que le Maroc est un investisseur potentiel dans la région». L'assurance est de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada qui s'exprimait hier, mardi 6 février, en marge du lancement de la 1ere édition de la caravane du club des investisseurs marocains de l'étranger (Cime) pour l'incitation à l'investissement en Afrique.

Le Diplomate précise d'ailleurs que son pays n'est pas un commerçant, mais un investisseur. «Le Maroc n'est pas un commerçant. Nous commerçons en raison de moins de 6% avec la zone de la Cedeao. Si nous avons demandé à être membre de la Cedeao, c'est pour poursuivre notre élan d'investissement qu'on a commencé depuis l'avènement de sa majesté Mohammed 6 au pouvoir. Depuis cette période, le Maroc a déployé une politique de diplomatie économique qui va de l'avant et qui a pu assurer des investissements», a-t-il souligné. Avant de souligner que le Maroc est un membre actif qui investit et qui assure la création d'emplois et contribue au développement économique des pays.

Justifiant le choix porté sur le Sénégal par la caravane du club des investisseurs marocains de l'étranger, l'ambassadeur soutient : «le Sénégal est le premier partenaire du royaume du Maroc en Afrique subsaharienne et c'est la première destination des investissements du royaume.

Par conséquent nous voulons maintenir et développer cet élan d'investissement dans le continent africain et particulièrement dans les pays amis et frères parmi lesquels le Sénégal en premier lieu. C'est pour cette raison que cette caravane qui incite à l'investissement a choisi le Sénégal comme premier destination pour chercher des possibilités d'investissement ».