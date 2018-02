Sénégal: 110 millions de dollars pour le Programme d'appui aux communes et aux agglomérations

Dakar — La Banque mondiale (BM) a approuvé récemment un crédit de 110 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) en faveur du Sénégal, qui permettra d'améliorer radicalement la gouvernance et l'efficacité des services publics au niveau local, a appris l'APS.

Selon un communiqué reçu du Bureau de la BM à Dakar, "le premier objectif du Programme d'appui aux communes et aux agglomérations est d'améliorer les finances locales". Cela passe par une augmentation des dotations de l'État aux collectivités locales, l'introduction des critères d'allocation objectifs et équitables, et un renforcement des capacités des municipalités "afin qu'elles soient en mesure de développer leurs recettes propres".

"Le programme vise en second lieu à rationaliser la gestion des investissements publics au niveau d'un certain nombre de collectivités urbaines afin d'améliorer les services à la population", ajoute la même source, relevant que l'Opération bénéficiera d'un cofinancement de 80 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD).

L'Association internationale de développement présentée comme une institution de la Banque mondiale fondée en 1960, accorde des dons et des crédits à faibles intérêts ou sans intérêts aux pays les plus pauvres. Il s'agit de les aider à mettre en œuvre des programmes qui stimulent la croissance économique, contribuent à la réduction de la pauvreté et améliorent les conditions de vie des pauvres.