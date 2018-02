Congo-Brazzaville: Livres - Félix Wazekwa publie " Les petits bonbons de la sagesse"

Un exemplaire de cette publication a été remis au ministre Félix Kabange Numbi qui a promis de le lire pour émettre son point de vue. Félix Wazekwa s'est dit, d'ailleurs, ouvert à toute critique. « Je peux aussi être contredit, comme l'a si bien dit le ministre de l'Aménagement et Rénovation de la ville qui a m'a fait la promesse de lire ce livre et revenir à moi pour me donner son point de vue ... », a souligné l'auteur.

"Les petits bonbons de la sagesse", un ouvrage de 153 pages, est le tout premier du musicien-écrivain Félix Wazekwa. Après la présentation de ce livre au ministre de la Coopération au développement, John Kwet, qui l'a félicité pour cette inspiration, l'auteur est allé accomplir le même geste auprès du ministre chargé de l'Aménagement du territoire, Félix Kabange Numbi. Dans sa présentation, Félix Wazekwa a indiqué : "Le livre parle de la sagesse et de beaucoup de sujets pour lesquels je fais valoir mon point de vue. C'est un essai de la littérature qui traite de la réflexion. Il n'y a pas de bibliographie dans ce livre et je n'ai pas lu d'autres livres pour le rédiger. Je ne parle que de mes pensées".

