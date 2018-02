Ile Maurice: Inhorgenta Munich 2018 - Six bijoutiers au salon du 16 au 19 février

A noter qu'en 2016, l'Europe a importé pour $ 50,9 milliards des produits de bijouterie, y compris des pierres précieuses et semi-précieuses qui représentent 23% des importations mondiales. Les exportations de la bijouterie provenant de Maurice vers l'Europe se sont principalement concentrées sur la France et la Suisse.

Inhorgenta Munich s'est fait une réputation de référence de la bijouterie en Europe depuis sa création. Les bijoux de style germanique sont commercialisés non seulement en Allemagne mais aussi en Suisse, en Tchèque, en Autriche, en Scandinavie, au Luxembourg, au Royaume-Uni, ce qui représente un marché de plus de $ 23 milliards.

L'édition 2017 avait enregistré la participation de 987 exposants de 40 pays différents et 27 500 visiteurs parvenant de 75 pays. Les acheteurs venaient principalement d'Autriche, d'Italie, de Suisse, des Pays-Bas, de République Tchèque, de Belgique, d'Espagne, et du Royaume-Uni parmi d'autres.

Cet événement international est organisé chaque année depuis 1972. Le salon comprend sept sections spécialisées selon les différentes catégories de bijoux comme suit : les montres ; la technologie ; les bijoux ; les bijoux haut de gamme ; les bijoux en pierres précieuses et les bijoux tendances ; les pierres précieuses ; et les bijoux contemporains.

Ce salon permet aux fabricants de bijoux de rencontrer des clients pour discuter du développement des produits et des activités futures et constitue une plateforme idéale pour établir des contacts avec de nouveaux acheteurs.

Inhorgenta Munich est un événement international majeur, mettant en avant différentes catégories de bijoux et de produits connexes tels que pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux en argent, bijoux classiques et contemporains, et bijoux élégants.

Tenant compte de ce potentiel, le Trade & Export Office de l'Economic Development Board - Mauritius dirigera pour la deuxième fois une délégation de six bijoutiers mauriciens à Inhorgenta Munich 2018 - Jewellery and Timepieces Exhibition qui se tiendra du 16 au 19 février 2018.

