Madagascar: Lutte / Championnats d'Afrique - Quatre Malgaches au Nigeria

La délégation malgache avant son départ à l'aéroport d'Ivato

Quatre lutteurs malgaches cadets et seniors (garçons et filles) prendront part du 7 au 11 février à Port Harcourt (Nigeria) aux championnats d'Afrique de lutte. La qualification pour les Jeux Africains de la Jeunesse du 19 au 28 juillet à Alger et les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) de Buenos Aires en Argentine (6 au 18 octobre) sera en jeu.

Initialement prévu partir dimanche dernier, la sélection malgache n'a pas pu prendre le départ qu'hier. La délégation malgache conduite par le président de la Fédération malgache des luttes, Mamitiana Raveloson s'est envolée hier après-midi pour Nigeria avec le vol d'Ethiopian Airlines via Addis-Abeba. Quatre lutteurs ont fait le déplacement dont trois dans la catégorie cadette et un chez les seniors. Il s'agit de Jessie (-65 kg) et Randriamalala (-57 kg) chez les filles et Hasinirina (-48kg) du côté des hommes dans la catégorie cadette. Chez les seniors, Todisoa François (-65kg), un habitué de ces joutes continentales tentera de se démarquer face aux autres géants du continent. Les hostilités débuteront ce jour à Port Harcourt au Nigeria pour les Championnats d'Afrique.

Un rendez-vous majeur qui sera qualificatif pour les Jeux Africains de la Jeunesse du 19 au 28 juillet à Alger et pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) de Buenos Aires en Argentine (6 au 18 octobre). La sélection malgache sera sous l'encadrement de Razafimahefa, coach national. « Ce rendez-vous africain sera marqué par une concurrence très rude de la part des lutteurs de l'Afrique du Nord, mais notre premier objectif majeur est d'arracher la qualification pour les JAJ d'Alger et les JOJ des JOJ » a fait savoir le coach.