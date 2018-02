Le festival international de guitare dédie une partie de l'évènement au groupe Mahaleo.

Après quatre éditions sans fausse note, le Festival de Guitare International de Madagascar compte revenir sous les feux des projecteurs avec beaucoup de nouveautés et une programmation encore plus alléchante.

Du classique au menu ? Oui, à volonté. Le festival reste cependant ouvert à tous les genres musicaux. Autrement dit, « salegy », jazz, rock, fusion et même le « vako-drazana » sont également les bienvenues. « Aucun genre de musique ne sera occulté, du moment que la guitare y est souveraine », précise les organisateurs. Du 6 au 15 avril, les amateurs de six cordes pourront donc partager leurs expériences et s'adonner entièrement à leur passion. La programmation a d'ailleurs été créée afin que tout le monde puisse trouver son bonheur. Quatre grandes parties composeront la 5e édition. Une première qui mettra en scène les jeunes guitaristes. « Tous les jeunes apprentis, sans aucune exception peuvent participer, qu'importe les écoles et les instituts où ils ont appris à manier leurs instruments ». La seconde est dédiée aux compositeurs. Une occasion rêvée pour eux de dévoiler au grand public le fruit de leur recherche et de leur travail. Les amateurs de classique fusion ne seront pas en reste. Ils vont trouver de quoi se régaler dans la troisième partie du festival où ils pourront s'en donner à cœur joie à reprendre et à revisiter à leur sauce le fameux « Flying over the Ocean » de Narimanana. Le meilleur interprète partagera la scène avec l'artiste. Le quatrième volet du programme ? Celui qui aura certainement le plus de succès : le « Sabotsy Mahaleo ».

Concours. Vous aimez Mahaleo ? Participez au concours « Sabotsy Mahaleo ». Comment jouer ? « Choisissez le titre que vous affectionnez le plus. Reprenez-le d'une manière différente de celle de Mahaleo : plus jazzy, à l'accent soul, métissé de reggae, comme vous voulez. Ce qu'on attend, c'est que vous sortiez un truc inédit, emprunt de votre personnalité et joué autrement que l'original ». Ceux qui ne sont pas fans de Mahaleo n'ont pas été oubliés. Un autre concours dédié aux compositeurs et aux interprètes se tient en parallèle. Les concours peuvent se faire en solo ou en groupe. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu'au 28 février, à l'Alliance française Andavamamba.