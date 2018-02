Madagascar: Galerie Zoom Ankorondrano - « Avenue Fashion » ouvre ses portes !

Certaines s'habillent en Prada. D'autres sont particulièrement fan de Zara, la marque de qualité qui incarne la mode.

Pour ces dernières, c'est une excellente nouvelle qui s'annonce. « Avenue Fashion », représentant exclusif de « Zara », a ouvert ses portes samedi dernier pour permettre à toutes de laisser libre cours à leurs envies. Chic ou trendy, la marque séduit par sa réactivité face aux nouvelles tendances. Jamais en retard, « Avenue Fashion » fera le bonheur de toute la famille, désireuse de trouver de bons basiques ou d'être à la pointe de la mode à des prix très attractifs. « Il vous suffira de venir chez Avenue Fashion à la Galerie Zoom Ankorondrano.

Découvrez-y un large choix de vêtements pour homme, femme et enfant. Une équipe jeune et dynamique se fera un plaisir de vous recevoir et vous conseiller. N'hésitez pas à venir nous voir ! Soyez tendance. Et puis, contrairement aux préjugés, « Avenue Fashion » n'est pas aussi inaccessible qu'il semble l'être ! », explique Lila Randriamiharisoa. En effet, les prix de ces produits de qualité et de marque sont très concurrentiels si on compare au prix des produits Thaïlandais à Behoririka.