Madagascar: JO d'hiver - Mialitiana Clerc prend ses marques à Pyeongchang

Actuellement, je suis ravi que le drapeau malgache flotte sur le site olympique et sera présent sur le stade Olympique à l'occasion de la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Mia est une star en Corée, car son histoire est touchante et beaucoup de journalistes coréens veulent l'interviewer» a expliqué l'ambassadeur, hier. A cette occasion, le diplomate a présenté les deux mascottes des Jeux « Soohorang » et « Bandabi ».

Arrivée à Pyeongchang lundi dernier, Mialitiana Clerc s'est déjà entraînée, hier sur la piste du site olympique. Mialitiana et son coach Stéphane Clerc ont pris leur marque au village olympique. Elle sera en action le 12 février avec le slalom géant et le 14 février avec le slalom spécial. A trois jours du coup d'envoi de ces olympiades d'hiver en terre coréenne, l'ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, Lim Sang Woo a rencontré la presse, hier, à l'Hôtel du Louvre pour parler des Jeux. « Il y avait trente ans lors des JO d'été de Séoul en 1988, Madagascar n'était pas présent.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.