Madagascar: Kidnappings - Cinq ministres doivent trouver des solutions dans les plus brefs délais

Stratégies efficaces. Par ailleurs, la ministre de la Justice Rasolo Elise Alexandrine a rappelé lors du Conseil de gouvernement d'hier la récente mise en place d'une Cellule anti-kidnapping composée de policiers et de gendarmes, et pilotée par deux hauts magistrats du Parquet d'Antananarivo. Hier, le Conseil a demandé aux trois membres du gouvernement en charge de la sécurité, à la ministre de la Justice et à celui des Affaires étrangères de tenir dans les plus brefs délais une réunion avec les ressortissants de diverses communautés indiennes dans la Capitale pour que, de concert, les participants accouchent de stratégies efficaces et fiables, dans afin de mettre un cran d'arrêt définitif au fléau de kidnapping.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Henry Rabary-Njaka a fait part au conseil d'hier que lors d'une entrevue qu'il a eue dernièrement avec des dirigeants du CFOIM (Collectif Français d'Origine Indienne de Madagascar), il a rappelé à ces derniers que, dans le traitement de ces crimes, « tout un chacun doit absolument observer les lois en vigueur dans le pays, tout comme les familles des kidnappés devraient mettre en avant leur statut de victimes et non point leur origine française ».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.