Madagascar: P.M. et pouvoir - Divorce consommé ?

La défiance des députés vis-à-vis du Premier ministre actuel ne date pas d'hier. On a entendu à plusieurs reprises des parlementaires soutenant le régime parler de motion de censure et du remplacement du chef de gouvernement. Les critiques à son égard se sont faites de plus en plus virulentes ces derniers mois, mais ces tentatives de déstabilisation n'avaient aucun effet sur un Mahafaly Olivier assuré apparemment du soutien du président de la République.

La classe politique bruissait depuis quelque temps de rumeurs faisant état de dissensions au sein du pouvoir. Même si les dirigeants du parti HVM affirmaient que les tensions supposées entre le Premier ministre et les membres du parti n'étaient que pures affabulations, on est aujourd'hui en droit de se demander si le divorce n'est pas effectivement consommé entre les deux parties.

