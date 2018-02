Madagascar: Miandrivazo - Un touriste italien mort foudroyé sous les yeux de son épouse

10 ans de préparation. Ce qui est arrivé à ce couple confirme l'adage disant que « L'homme propose, Dieu dispose ». Selon le témoignage de l'épouse, ce déplacement à Madagascar pour visiter le Menabe était la concrétisation d'un rêve de longue date. Père et mère de deux enfants, ils ont préparé ce voyage pendant dix ans. Malheureusement, cela a tourné au cauchemar. Quoi qu'il en soit, la veuve a déclaré avoir été soutenue grâce à l'appui et à la solidarité manifestés par la population de Miandrivazo.

Après quelques minutes de trajet sur la RN34, ils ont décidé de s'arrêter pour prendre leur casse-croute à Ankotrofotsy, soit à 40 km de la ville de Miandrivazo. En attendant que sa femme prépare le repas, le mari, comme font tous les touristes, est parti pour prendre des photos dans les parages. C'était à ce moment qu'une forte détonation suivie d'éclair a retenti. Surpris, son épouse et le chauffeur se sont précipités pour voir ce qu'il lui est arrivé. Une fois sur place, ils ont vu la victime déjà inconsciente.. Emmené d'urgence à l'hôpital, l'Italien n'a pas survécu à cause de la gravité de ses blessures.

