La Fondation emploi jeune du mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), en partenariat avec le Ministère de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre, a organisé hier, mardi, la 17ème édition du Forum du 1er emploi, à l'hôtel King Fahd palace. C'était l'occasion pour le premier ministre Boune Abdallah Dionne de rappeler que ce forum se tient dans un contexte où le gouvernement a mis en place des dispositifs pour investir davantage dans l'éducation et la formation des jeunes.

«Le forum du 1er emploi se veut aujourd'hui un salon de référence des jeunes compétences Sénégalaises, un carrefour unique où se croisent des ressources humaines de qualité, les grandes entreprises, les multinationales et les organismes impliqués dans le développement socio économique du Sénégal», fait savoir le 1er ministre Boune Abdallah Dionne, lors de son allocution, à l'occasion de la 17ème Edition du forum du 1er emploi, organisé hier, mardi, au King Fahd palace, par la Fondation emploi jeune du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), en partenariat avec le ministère de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre. Il souligne : «La bataille de l'emploi ne peut être gagnée qu'avec des entreprises dynamiques et compétitives, dans un cadre macroéconomique efficace et le tout dans la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris toutes les dispositions pour investir davantage dans l'éducation et la formation... », dit le 1er ministre. Et de rappeler qu'«A cet égard, le président de la République Macky Sall, a créé la délégation générale de l'entreprenariat rapide (DGER), une structure supplémentaire qui vient parachever le dispositif d'accompagnement à l'initiative privée composée de FONGIP, FONSIS, BNDE, ADPME, du bureau de la mise à niveau et de l'ASEPEX».

Selon Mbagnick Diop, président du MEDS, «le diplôme ne suffit plus pour accéder au marché du travail. Sur ce, Le MEDS au-delà de sa dimension patronale s'engage dans la lutte contre le chômage et les inégalités dans une perpétuité de contribution à l'émergence annoncée par le président de la République... »

«La promotion de la Haute intensité des mains- d'œuvre et de l'emploi», est le thème du forum de cette année. «Quelle formation pour un emploi immédiat?», «L'entreprenariat social comme clé pour l'insertion des jeunes», «L'innovation numérique, des opportunités économiques !» sont, entre autre, des thèmes génériques à développer.

Pour rappel, le forum se poursuit aujourd'hui à l'hôtel King Fahd palace.