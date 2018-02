Les Représentants de ces régions et la Commune, bénéficiaires de ces accords de partenariat ont dit un grand merci au District autonome d'Abidjan pour cette marque de solidarité

« La coopération entre collectivités décentralisées est une nécessité. Chacune de nos régions a des compétences qu'il convient de partager ». C'est en ces termes que le Ministre Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District Autonome d'Abidjan s'est adressé aux Présidents des Régions de l'Iffou, du Gbôklè, des Grand-Ponts et au Maire de la commune de Dabou, lors de la cérémonie de signature de plusieurs accords-cadres de coopération, ce mardi 06 février à la Salle Delafosse de l'Hôtel du District au Plateau. Ces accords qui visent à s'entraider mutuellement pour booster le développement local s'inscrivent dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, le logement, l'éducation, l'environnement, la culture, etc.

Pour le ministre Mambé, initiateur de ce projet, il est indéniable que les collectivités mutualisent leurs compétences et leurs expertises pour le bien-être de leurs populations. « La coopération n'est pas qu'internationale. Si nous nous entraidons, nous pouvons faire beaucoup pour le développement de nos Régions.» a-t-il indiqué. Plusieurs projets sont déjà inscrits sur l'agenda des régions et communes de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le gouverneur Beugré Mambé s'est porté volontaire pour être le messager des Régions et communes, «Nous serons les Ambassadeurs de vos collectivités à l'international. Nous sommes prêts à vous faire profiter de nos relations à l'international parce que demain doit être différent d'aujourd'hui. Et il faut surtout que ces bénéfices soient profitables à nos différentes populations. Vous avez besoin d'Abidjan, Abidjan aussi a besoin de vous », a ajouté le ministre gouverneur.

Les Représentants de ces régions et la Commune, bénéficiaires de ces accords de partenariat ont dit un grand merci au District autonome d'Abidjan pour cette marque de solidarité qui contribuera à tirer leurs collectivités vers un plus grand développement. Pour eux, c'est ce genre d'actes que les collectivités décentralisées doivent poser pour le bonheur et la joie des populations. « Nous ferons en sorte que ce partage d'expériences soit porteur d'espoir pour nos populations », ont précisé les différents Présidents des Régions bénéficiaires que sont Philippe Legré du Gbôklê, Gabriel Yacé des Grand-ponts, le ministre Koumoué Koffi Moise de l'Iffou et le Maire de Dabou, Sess Soukou Mohamed.

Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence des Vice gouverneurs et des secrétaires du Bureau du Conseil.

