Cote d'Ivoire: Festival - Le nouvel an chinois célébré ce mercredi

Un buffet et un spectacle culturel agrémenteront la soirée. Ce deuxième rendez-vous des festivités du nouvel an chinois en Côte d'Ivoire sera marqué par les allocutions de plusieurs personnalités dont Tang Weibin, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire ; Marcel Amon Tanoh, ministre des Affaires étrangères et Maurice Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie.

Prévues en deux actes, elles enregistreront la présence d'environ 300 personnes à la salle Christian Lattier pour la célébration du nouvel an et 1500 personnes pour le festival qui se tiendra à la salle François Lougah.

Le Palais de la culture d'Abidjan abritera les festivités, en présence de plusieurs personnalités de la Côte d'Ivoire et de l'Empire du Milieu. C'est aujourd'hui, à partir de 18h, que le palais de la culture de Treichville abritera les festivités du nouvel an chinois.

