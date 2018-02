Angola: Limogeage des ambassadeurs et du gouverneur de Bengo

Les équipes de Primeiro de Agosto et Atlético Sport Aviação (ASA) s'affrontent à… Plus »

- SYANGA KIVUILA SAMUEL ABÍLIO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire au Kenya et Représentant Permanent près des bureaux des Nations Unies à Nairobi;

- MARGARIDA ROSA DA SILVA IZATA, Ambassadrice Extraodinaire et Plénipotentiaire près des Nations Unies et d'autres organismes internationaux à Genève;

- JOAQUIM DUARTE POMBO, Ambassadeur Extraodinaire et Plénipotentiaire à São Tomé et Principe;

- GEORGES REBELO PINTO CHICOTI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Angola en Belgique, au Grand Duché de Luxembourg et représentant Permanent près de l'Union Européenne ;

APOLINÁRIO JORGE CORREIA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près du Bureau des Nations Unies à Genève et Organisations Internationales;

Il s'agit des ambassadeurs d'Angola près de l'organisation des Nations Unies au Botswana, Japon, Kenya, en Belgique, France, Chine, Autriche et au Bureau de l'ONU à Genève et aux organisations internationales.

