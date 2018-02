Tunisie: Un plan d'action pour les 20 prochaines années

La décision de déplacer le Forum sur l'île Maurice depuis son lieu habituel en Europe a été prise pour souligner les réalisations de la communauté de l'AEF sur son propre territoire.

Stratégiquement située dans l'océan Indien, l'île Maurice occupe un emplacement privilégié pour le commerce en Afrique, tout en étant internationalement reconnue pour son cadre de gouvernance et son environnement favorable aux affaires et aux investisseurs.

Partage des connaissances

Le thème du Forum de cette année est «Réflexions sur les 20 dernières années». Les personnalités clés qui ont façonné le secteur de l'énergie en Afrique sero nt invitées à partager leurs connaissances, expériences et prévisions avec les participants.

La Banque mondiale et l'Université de Californie à Berkeley collaboreront avec les organisateurs EnergyNet pour enregistrer un plan d'action au cours de la conférence avec des objectifs pour les 20 prochaines années, afin de jeter les bases pour les générations futures d'utilisateurs d'énergie en Afrique.

Les moments clés du programme sont notamment la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle, avec un thème général : «Construire une stratégie cohérente pour les 20 prochaines années», des sessions de réflexion centrées sur un pays, afin d'explorer les environnements énergétiques uniques des pays sur l'ensemble du continent, le gaz de l'Afrique pour assurer l'avenir, une mise à jour des projets en cours, et un examen approfondi du taux de réussite des initiatives et des outils développés par des acteurs tels que Power Africa, KfW et IFC au cours des deux dernières décennies. Des prix de reconnaissance seront décernés à des personnes qui ont apporté une contribution significative au secteur au cours des 20 dernières années dans le cadre de l'«Africa Energy Forum Hall of Fame».

En 2017, l'AEF a accueilli au Danemark près de 2.000 participants venus de 77 pays, dont 33 pays africains. Un certain nombre d'opérations ont été réalisées, notamment des annonces de l'Ustda, de la Banque mondiale et d'InfraCo Africa.

Option pour l'énergie renouvelable

A noter que plusieurs pays du monde, y compris la Tunisie, ont opté depuis des années déjà pour les énergies renouvelables compte tenu de leurs avantages en matière de protection de l'environnement et de leur coût relativement bas par rapport aux énergies fossiles. La Tunisie a déjà arrêté une stratégie nationale dans ce sens (plan solaire) qui a été actualisée. Des investissements importants ont été mobilisés en partenariat avec des organismes internationaux en vue de réaliser une quarantaine de projets utilisant notamment l'énergie solaire dans divers secteurs. L'objectif est d'obtenir une énergie alternative aux énergies fossiles. Des projets ont été déjà réalisés dans le cadre dudit programme.

Un important programme de chauffage-eau solaire a été lancé et a permis à plusieurs logements de bénéficier d'une eau chaude à moindres frais. Les abonnés à ce programme paient leur facture à la Steg par facilités. Même si certains fournisseurs estiment qu'ils n'ont pas été payés à temps -- ce qui ne leur a pas permis de renouveler leurs stocks, -- il a été possible d'équiper de nombreux logements et de fournir un certain confort de vie aux habitants. L'énergie solaire a été également utilisée pour l'éclairage public de certaines cités et villages qui sont loin du réseau électrique.

L'efficacité énergétique constitue le fer de lance de la stratégie future. Il s'agit d'exploiter toutes les possibilités en vue de fournir l'énergie aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. C'est que la demande en énergie ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre alors que les ressources énergétiques fossiles diminuent. La Tunisie importe, déjà, d'importantes quantités d'hydrocarbures au prix fort en devises. D'où le choix de se tourner vers les énergies renouvelables qui comprennent aussi l'éolien et la biomasse.