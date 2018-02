Tunisie: ... Ou, comment un religieux défend la cause du peuple

Ce prêtre-député déclarait d'ailleurs, à qui voulait l'entendre : «Derrière ma soutane, il y a le fils et le frère des travailleurs comme vous, il y a votre ami, votre compatriote qui gagne son pain depuis vingt ans en instruisant vos enfants et en prêchant la fraternité de l'Evangile». Ses paroles d'Evangile nous rappellent, bien évidemment, celles de l'abbé Pierre venu après lui, et dont les actions humanitaires au profit des pauvres -- sans distinction de race ni de religion -- se passent de tout commentaire.

L'abbé Lemire militait à gauche et il a dû, maintes fois, affronter sa hiérarchie qui l'avait sommé de renoncer à son journal, «Le cri des Flandres», et de ne pas se représenter aux élections de 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. En réponse à l'avertissement de l'évêque de Lille, ses collègues l'élirent vice-président de la chambre. A la fin de la guerre, il fut réintégré dans ses fonctions par le pape Benoît XV qui venait d'être élu. L'abbé Lemire conserva aussi son siège de député jusqu'à la fin de ses jours. Voici un petit extrait de sa profession de foi de 1914, «celle d'un écorché vif», dixit Jean Louis Debré :

«Mes chers citoyens,

Depuis vingt et un ans, je fais avec vous une politique de patriotisme, de liberté et de progrès. Cette politique s'inspire de l'amour de la République et du dévouement au peuple(... )

Aujourd'hui, le combat recommence, combat de la réaction et des privilèges contre la volonté unanime du pays et contre les intérêts du travail(... ) On a condamné mon journal, flétri mes amis, poursuivi mes partisans jusqu'au pied des autels(... )

Tout cela n'avait qu'un but : me séparer de vous, me faire abandonner le drapeau que vous m'avez confié. Je ne lâche point le drapeau. Je ne vous quitte pas. Je remets le sort de la bataille entre vos mains.(... ) Un mot seulement. Je ne suis pas révolté. Je suis une liberté : votre liberté à vous, votre liberté politique, votre liberté sociale et même votre liberté religieuse(... ) La religion n'est pas faite pour l'exploitation et la tyrannie, elle est faite pour l'émancipation, la justice et la bonté...

En guise de conclusion nous dirons que cette profession de foi de l'abbé Lemire devrait servir à inspirer nos candidats de l'ARP face à leurs électeurs, dans quelques mois.

Tous les candidats et surtout nos bigots qui s'entêtent dans leur étroitesse d'esprit, à discréditer ces valeurs républicaines durement acquises et ces libertés inaliénables depuis la révolution tunisienne.

(*)Jean-Louis Debré, «Paroles de député»-Petit recueil édifiant sur l'art et la manière de se présenter aux électeurs, Ramsay.éd.