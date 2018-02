Tunisie: Le gouvernement suivi à la loupe

Ainsi, annonce-t-on la tenue d'une séance plénière le 14 février consacrée à un dialogue avec le gouvernement en présence des ministres de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et de la Jeunesse et du Sport.

En outre, la commission parlementaire de la sécurité et de la défense a décidé d'organiser une réunion d'audition des membres du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt).

Quant à la commission parlementaire des martyrs et blessés de la révolution et de l'application de l'amnistie générale et de la justice transitionnelle, elle écoutera, le 19 février, le rapport annuel de l'Instance vérité et dignité et discutera de la possibilité de voir la direction de l'Instance demander à ce que son mandat soit prolongé d'une année supplémentaire.

Le financement des associations suivi de près

Et comme l'ambiance générale au palais du Bardo est à la motivation des commissions parlementaires pour qu'elles accomplissent le rôle qui leur est imparti en matière de contrôle de l'action gouvernementale, on interpelle aussi bien les ministres que les responsables des institutions gouvernementales pour voir ce que fait le gouvernement en matière de suivi de la situation des Tunisiens à l'étranger, notamment dans les pays arabes, ou pour découvrir comment sont financées les activités des associations.

Dans ce contexte, on apprend, selon les chiffres fournis par Sabri Bach Tobji, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, que le nombre des Tunisiens vivant dans les pays arabes s'élève à 120.000 dont 81.000 dans les pays du Golfe.

Il révèle également que le ministère suit «la situation des Tunisiens victimes de contrats de travail fictifs (44 cas)». Pour ce qui est du financement des activités des associations, il apparaît, d'après le rapport du comité général de contrôle des dépenses publiques, que des crédits de 123 millions de dinars ont été accordés aux associations en 2015. Ces crédits proviennent des ministères à raison de 86 MD, des municipalités pour la somme de 18 MD, des entreprises à raison de 15 MD et des conseils régionaux à raison de 4 MD.

En somme, si on examine de près la dynamique de débat observée quotidiennement au niveau des commissions parlementaires, on se rend compte que les députés sont en train d'accomplir un travail colossal. Malheureusement, leurs efforts ne bénéficient pas de l'accompagnement médiatique qu'ils méritent et on met toujours l'accent sur l'absentéisme de certains députés qui choisissent les moments qu'il faut pour fréquenter le Parlement comme lors de la visite du président français Emmanuel Macron.