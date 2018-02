Tunisie: Khaled Ben Yahia, nouvel entraîneur

Les suspensions et les blessures font également partie du jeu. En ce sens, Kebaïer était privé des services de l'attaquant-buteur de l'équipe, Taha Yassine Khénissi, sans compter la suspension de Maher Bessghaïer et Adem Rejaïbi.

Et contrairement à l'élimination en Ligue des champions, la décision de Hamdi Meddeb ne s'est pas fait attendre après l'échec essuyé en Coupe de Tunisie. Contacté lundi après-midi, Khaled Ben Yahia, qui était en route pour Gabès, au niveau de Kairouan, a rebroussé chemin. Un accord de principe a été conclu dans la soirée de lundi entre Hamdi Meddeb et Khaled Ben Yahia. Il ne restait qu'à convaincre le président du Stade Gabésien pour céder Ben Yahia à l'Espérance de Tunis dans l'immédiat et non pas au début de la semaine prochaine.

Faouzi Benzarti a quitté le Stade olympique de Radès par la petite porte, sous le jet de bouteilles lancées par des supporters en colère. Ces mêmes supporters, toujours en colère, en ont voulu par la suite à son successeur dont le bilan en championnat n'est pas vraiment flatteur : deux matches nuls en déplacement face à l'Union Sportive de Ben Guerdane et l'Avenir Sportif de Gabès et une victoire remportée à domicile au détriment du Club Athlétique Bizertin.

