Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Me Thierry Koenig pas impliqué dans la vente des actions

Ni sa firme, ENSafrica (Mauritius), ni lui n'ont été concernés par la vente des actions de Britam Kenya. C'est ce qu'a déclaré Me Thierry Koenig, Senior Attorney, à la commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya. Il a été auditionné ce mercredi 7 février.

Le président de la commission d'enquête, l'ex-juge Bhushan Domah, ainsi que ses assesseurs, Sattar Hajee Abdoula et Imrith Ramtohul, avaient prévu d'interroger Me Thierry Koenig sur trois documents relatifs à la vente des actions de Britam Kenya. Or, ce dernier leur a expliqué que ses services se limitent à l'administration spéciale de la BAI.

«The corporate department is involved in transactional aspects but we have not been involved with Britam transaction. We were only involved in capacity opinion as to whether special administrator were to sell assets to NPFL», a précisé le Senior Attorney.