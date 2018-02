Ile Maurice: Boxe thaïe - La start-up Smart Citizen lance un «crowd funding» pour aider Ranini Cundasawmy

L'invitation de Smart Citizen pour aider Ranini Cundasawmy et d'autres sportifs by L'express Maurice on Scribd

Zen Ways Ltd (Smart Citizen) est une start-up sociale incorporée en 2016. Smart Citizen est une plateforme collaborative qui met en relation les citoyens, les entrepreneurs et les services municipaux / conseils de district.

Smart Citizen a décidé d'intervenir. Elle demande le soutien des Mauriciens pour contribuer aux frais de billets d'avion, d'hébergement, d'enregistrement et d'affiliation internationale entre autres. Le coût total pour Ranini Cundasawmy, Facson Perrine, Stephano Batour et Patrick Cundasawmy s'élève à Rs 223 412.

«Nous avons proposé au ministère de créer quelque chose pour les athlètes qui ne boxent pas sous la bannière d'une fédération spécifique et ceux ayant fait leurs preuves pour le pays au niveau mondial afin qu'ils reçoivent les mêmes traitements que ceux dont les fédérations sont reconnues. Malheureusement le ministre nous a dit qu'il ne pouvait rien faire à cause de la Sports Act en vigueur», lance Ranini Cundasawmy, dépitée.

