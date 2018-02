Afrique: Banques - La BAD a renforcé sa solidité financière en 2017

Plus important, ajoute-t-il, la Banque africaine de développement est aux avant-postes dans le domaine des énergies renouvelables. « Voici deux ans, la part des énergies renouvelables dans l'ensemble de notre portefeuille énergétique n'était que de 14 %. En 2016, nous avions porté cette part à 74 %. Et en 2017, nous avons atteint le niveau record de 100 % de nos nouveaux prêts dans le domaine des énergies renouvelables ».

Il rappelle que l'institution fait beaucoup dans le cadre du programme Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. « L'an dernier, nous avons investi 1,39 milliard de dollars dans l'amélioration de l'accès à l'électricité, contribuant ainsi à la production de 1 400 MW d'électricité supplémentaires, et au branchement de 3,8 millions de personnes aux réseaux électriques ».

Il ajoute que la Banque a lancé sa plus grande émission obligataire de référence à trois ans d'un montant de 2,5 milliards de dollars, suivie de sa plus grande émission obligataire de référence à cinq ans d'une valeur de 2 milliards de dollars.

Selon M. Akinwumi A. Adesina, cette notation avec perspective stable est étayée par des politiques saines en matière de gestion financière et de gestion des risques, une excellente liquidité et un soutien ferme des actionnaires.

