Algérie: Riyad Mahrez toujours absent de l'entraînement à Leicester

Comme le révèle la BBC, toujours très sérieuse et fiable, l'Algérien était de nouveau aux abonnés absents ce mardi à l'entraînement de Leicester. Volonté personnelle ou accord en amont entre les deux parties ? Pour l'instant, ni le club anglais, ni l'international algérien n'ont communiqué à ce sujet. Une chose est certaine : plus les jours passent, plus Mahrez et Leicester s'éloignent... Rupture totale ? Selon les informations du Daily Mail, Riyad Mahrez n'a aucune intention de reprendre au moins jusqu'à la fin de semaine. Sous contrat jusqu'en 2020, le joueur est en conflit avec son club qui n'a pas voulu le laisser partir pendant le mercato hivernal. Manchester City avait notamment proposé une offre de 65 millions d'euros, plus un joueur en échange, durant les derniers jours de janvier.

