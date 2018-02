Maroc: Mondial 2026 - Les villes marocaines choisies sont...

Qui de la France, du Sénégal et du Maroc parviendra à enrôler Issa Diop dans son… Plus »

Le Maroc tout « entier » est « mobilisé » pour la candidature du royaume à l'organisation du Mondial 2026 de football. Le royaume chérifien a annoncé en août 2017 repartir pour une cinquième campagne dans le but de décrocher l'organisation du Mondial de football, pour l'édition 2026, malgré le statut de grand favori de la candidature conjointe Etats-Unis-Canada-Mexique. La désignation aura lieu le 13 juin et, pour la première fois, le pays hôte sera désigné par l'ensemble des 211 fédérations composant la Fédération internationale (Fifa).

En plus de Casablanca et Marrakech, Rabat, Fès, Oujda, Tanger, Tétouan, Nador, Meknès, El Jadida, Agadir et Ouarzazate sont les autres villes qui accueilleront le Mondial au cas où 104 pays des 207 ayant le droit de voter nous font confiance. Le ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi El Alami a déclaré ce mercredi à Rabat en conférence de presse que le choix a été fait selon plusieurs critères dont les infrastructures hôtelières. Pourquoi le choix de Ouarzazate ? Le ministre répond que : c'est une ville connue internationalement pour le Cinéma et pour sa centrale solaire Noor.

Ce mercredi, le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami, a officiellement annoncé les villes qui vont accueillir le Mondial 2026. Au total, ils seront 14 stades répartis entre 12 villes marocaines. Casablanca et Marrakech abriteront deux stades.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.