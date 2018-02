Tchad: Repression de manifs - Déby casse le thermomètre mais ne fait pas tomber la fièvre

Et comme on pouvait s'y attendre, ladite marche, à l'instar des précédentes, a été sévèrement réprimée par la Police qui, en plus de l'usage de grenades lacrymogènes, a procédé à de nombreuses arrestations. Une dizaine de manifestants, dit-on, ont été interpellés. Et ce n'est pas tout. Le ministre de l'Administration territoriale met ses menaces à exécution en annonçant par arrêté la suspension des activités de quatre regroupements de partis de l'opposition au motif qu'ils ont bravé l'interdiction de manifester sur la voie publique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Idriss Deby Itno a décidé de bander les muscles, tout en faisant l'autruche. Mais il aurait tort de minimiser la grogne sociale en cours qui, chaque jour qui passe, gagne de nouvelles couches. Et c'est peu dire !

