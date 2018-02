Cameroun: Crise anglophone - Des militaires en majorité de la tribu « Bulu » poursuivent leur génocide

« Au Rwanda, l'étincelle qui embrasa tout fut l'avion du leader autocratique qui fut abattu à son atterrissage malgré la présence de soldats français. Au Cameroun, il ne reste plus qu'une étincelle qui embrasera tout. Que sera t'elle? Quelle sera sa nature? Espérons que le leader autocratique local et son système comprendront enfin l'importance du dialogue inclusif et démontrera enfin qu'il est réellement un "mendiant de la paix", a-t-il fait remarquer.

« De Fundong à Bambui en passant par Belo, les hommes en tenue bastonnent les voyageurs, les civils. Aux postes de contrôle, ils font la même chose. Pire encore, ils extorquent de l'argent. Ils volent. Arrachent et confisquent les téléphones portables. Bref ils fouillent et emportent tout ce qu'ils trouvent. Tout le monde est en brousse », a témoigné un une source sécuritaire qui a requis l'anonymat.

« Ils éventrent des femmes enceintes, violent, pillent, volent, brûlent et terrorisent les pauvres populations qui se voient obligés de prendre le chemin de l'exil », a confirmé une source militaire, ajoutant qu'ils n'obéissent même plus à leurs supérieurs hiérarchiques venant d'autres tribus.

