Congo-Brazzaville: Crise du Pool - Des milliers de personnes vivent encore dans la détresse

L'alerte a été donnée le 7 février à Nganga-Lingolo, par le sous-préfet de Goma Tsé-Tsé, Prosper Diatoulou, lors de la remise du don des Etats-Unis d'Amérique aux déplacés.

Considéré comme la porte d'entrée et de sortie de Brazzaville sud, le district de Goma Tsé-Tsé a une population estimée à quinze mille habitants répartis dans quarante-quatre villages. La crise armée qui frappe le département du Pool, depuis le 4 avril 2016, s'est répandue dans ce district à partir du deuxième semestre de la même année, forçant ainsi les habitants à quitter leurs villages pour des raisons d'insécurité créée par des bandes armées. La plupart des habitants ont abandonné leurs localités où ils ne vivaient que des produits de cueillette, des travaux agricoles et des petits élevages, depuis plus de quinze mois.

Selon Prosper Diatoulou, de nombreuses personnes vivent encore dans des conditions précaires. « Je voudrais vous informer de ce que plus de mille quatre-vingt-seize habitants recensés, en avril 2017, à Kibossi, y vivent encore difficilement et quelques habitants des villages tels que Kibouendé 11, Kibouendé 10, Loumou, Lengo, Kahunga 3 et Louweto sur l'axe Case Barnier-Nguiri-Louweto n'avaient pas pu quitter leurs villages et n'ont pas encore accès aux véhicules, à quelques denrées alimentaires et à l'assistance humanitaire », a alerté le sous-préfet, remerciant le gouvernement pour l'œuvre de paix amorcée dans le Pool.