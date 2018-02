Angola: Bengo exporte vers l'Europe 347,3 mètres cubes de bois

L'Arabie Saoudite et l'Espagne ont reçu 4.160,207 mètres cubes de bois en billot et 49,343 m3 de bois scié, respectivement. Quant à la suspension de la campagne forestière 2017, le chef de département de l'IDF a souligné que les opérateurs honoraient le décret présidentiel numéro 274/17, du 10 Novembre, afin de ne pas être sanctionnés.

Outre le bois, durant la même période, 25.000 kilogrammes de charbon de bois ont été exploités, rapportant à l'Etat environ 77,5 millions de Kwanzas, contre 66,7 millions de Kwanzas encaissés en 2016. En 2016, la province de Bengo a exporté vers la Chine et la Turquie, un total de 1.026,422 mètres cube de bois en billot. Cependant, en 2015, l'exportation vers l'Italie a été de 209,160 mètres cubes en billot, et à destination du Portugal était de 109,909 m3 cubes de bois scié.

