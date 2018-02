Congo-Kinshasa: La nomination de l'archevêque Fridolin Ambongo fait l'unanimité

Côté opposition, le député Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire exécutif de la plateforme Alternance pour la République et membre du conseil des sages du Rassop, se satisfait du choix : « Mgr Fridolin Ambongo est un homme de paix, épris de justice également, qui a publiquement manifesté son engagement pour l'Eglise et aussi un amour patriotique. Il faut sincèrement saluer également la grande sagesse du cardinal Monsengwo qui a placé quelqu'un qui ne pourra pas décevoir le peuple congolais. »

En séjour à l'étranger, Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, également président de l'Assemblée nationale, joint au téléphone, dit qu'il respecte le choix de la plus haute autorité de l'Eglise catholique : « C'est une nomination du pape qu'il faut respecter parce qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a de nombreux catholiques qui vivent leur foi profonde, qui pratiquent leur foi, et donc nous ne pouvons que féliciter l'heureux coadjuteur. »

