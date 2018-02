Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Le président Issoufou plaide pour une opérationnalisation d'urgence de la force conjointe

Le président Mahamadou Issoufou a indiqué avoir également voulu que les relations entre la mission onusienne Minusma et la force conjointe soit plus organique, "car le maintien de la paix dans une zone en guerre, comme c'est le cas du nord du Mali, dépend du sort des armes", a-t-il estimé.

La rencontre de Niamey, à laquelle prennent part les présidents des cinq pays membres, les représentants des partenaires et institutions internationales, ainsi que les responsables des armées des pays membres du G5 Sahel, a pour mission de boucler le financement pour sa pleine opérationnalisation, qui semble avoir des plombs dans l'aile. "Il est urgent que cette force soit opérationnelle", a lancé le président nigérien, appelant la communauté internationale, "dont les graves décisions prises sur la Libye ont eu des conséquences désastreuses sur la sécurité de nos pays", à faire preuve de plus de solidarité vis-à-vis du Sahel.

La force conjointe G5 Sahel est constituée des armées de la Mauritanie, du Mali, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger pour faire face à la recrudescence des attaques terroristes meurtrières et dévastatrices perpétrées par les mouvements djihadistes et autres terroristes, notamment dans les pays riverains du bassin du lac Tchad, au Mali et dans les Etats voisins.

