Togo: L'université de Lomé en effervescence

Outre plusieurs autres corps de métiers, les étudiants émettent des récriminations. Mardi dernier, au moment où les étudiants s'apprêtaient à organiser une assemblée générale, une dizaine d'entre eux dont le leader, Folly Satchivi, a été interpellé.

Le campus est calme. Plusieurs étudiants sont en congés de révision ; les quelques-uns qui trainent sont des militants : « on est en colère, on a arrêté mes camarades étudiants. Sur le campus, on réclame nos droits. »

Plusieurs sujets font l'objet de leur contestation : fermeture des masters, mauvaises synchronisations des programmations, frais administratifs trop lourds par rapport au pouvoir d'achat des étudiants... En somme, les étudiants ont des difficultés. « Les augmentations des transports, la programmation du système LMD... On devrait revoir tout ça. »

De ces difficultés, certaines ne sont pas du ressort de l'université, précise une source proche de la présidence universitaire. Mais depuis 2017, l'université de Lomé s'est engagée dans un projet de modernisation : « on travaille et on comprend que les étudiants s'expriment, confie le président de l'université, Dodji Kokodoko, mais on ne peut plus admettre que les étudiants cassent le peu d'infrastructures qui existent pour manifester ou sifflent sur le campus pour empêcher ceux qui veulent étudier. »

La dizaine d'étudiants interpellés mardi égrènent les 72 heures de garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire en attendant de connaître le sort nouveau qui leur sera réservé.