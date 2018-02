Congo-Brazzaville: Déplacés du Pool - Les Etats-Unis apportent une aide supplémentaire de plus de 80 millions FCFA

L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Todd P. Haskell, a remis le 7 février à Nganga-Lingolo, dans le district de Goma Tsé-Tsé, en présence de l'archevêque de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou, des non-vivres destinés à la prise en charge d'environ mille personnes .

Composé des articles ménagers essentiels, le don d'une valeur estimée à plus de quatre-vingts millions FCFA a été financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), à travers le Bureau d'assistance en cas de catastrophe à l'étranger (OFDA). Il s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance aux déplacés du Pool, mis en œuvre par Caritas Congo avec Catholic Relief Services (CRS). En effet, cette nouvelle aide des Etats-Unis concerne mille personnes affectées par la guerre du Pool, notamment cent cinquante familles déplacées à Brazzaville, deux cent cinquante à Kinkala et six cents dans la Bouenza.

À Nganga-Lingolo, cent cinquante familles déplacées des villages Djoumouna et Loukanga ainsi que quatre vingt-dix femmes, cheffes de ménage, ont reçu des kits de non-vivres (ustensiles de cuisine, nattes, sceaux, etc). Selon le secrétaire général de Caritas Congo, Alain Robert Moukouri, qui a jugé cette assistance d'essentielle pour les bénéficiaires, la distribution se poursuivra la semaine prochaine à Kinkala, dans le Pool, avant Kingoué et Madingou dans la Bouenza.

Todd P. Haskell se félicite du processus de paix

Remettant les dons à un échantillon de bénéficiaires, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Congo s'est félicité du processus de paix engagé dans le département du Pool, à travers les négociations en cours entre le gouvernement et les représentants de Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi. « C'est la chose la plus importante, la paix est très importante pour permettre aux déplacés de répartir chez eux afin de se prendre en charge. Nous pouvons multiplier des assistances humanitaires mais la solution, c'est la paix pour que tous, vous regagnez vos localités respectives. Pour moi, c'est plus clair que jamais, nous avons besoin de la paix dans le Pool », a indiqué Todd P. Haskell.

Il a, par ailleurs, rappelé que le gouvernement américain avait promptement réagi à l'appel lancé par le gouvernement congolais pour l'assistance aux personnes affectées par le conflit dans le Pool. C'est ainsi que les Etats-Unis ont apporté, l'année dernière, une assistance de plus de 250 millions de francs CFA destinés à près de six mille cinq cents personnes dans la Bouenza ayant fui les violences dans le Pool.

Âgée de 48 ans, Lydie Bitsindou, qui a passé plus de quinze mois dans une famille d'accueil, ne pense plus qu'à répartir. « Vraiment, nous devons répartir, parce que nous souffrons ici. Les conditions sont difficiles. Nous dormons à même le sol, pas de moustiquaires », a-t-elle dit, se félicitant du geste des Etats-Unis.

Le sous-préfet de Goma Tsé-Tsé, Prosper Diatoulou, a, de son côté, rappelé que le déplacement forcé et l'insertion des déplacés dans les familles d'accueil ont multiplié leurs souffrances. D'après lui, les déplacés qui sont exposés aux maladies et à la famine veulent regagner leurs villages et reprendre leurs activités champêtres. « Malheureusement, leur réinsertion sociale dans leurs villages reste très préoccupante au moment où la paix semble prendre corps, il faudrait donc des mesures d'accompagnement pour les familles qui auront perdu leurs habitations et autres biens. Le manque d'assistance en matériel aratoire, en bouture de manioc, semences et autres produits pourrait bloquer le développement des activités agricoles », a-t-il souligné.

Représentant le gouvernement, la conseillère à l'Action humanitaire de la ministre des Affaires sociales, Alice Tsoumou Ngavouka, a indiqué qu'à la longue, il serait mieux d'aller sur le terrain afin de constater les dégâts.