Congo-Brazzaville: Guerre à répétition dans le Pool - « Le fusil ne nous apportera rien », estime Mgr Anatole Milandou

L'autre structure que Mgr Anatole Milandou a regrettée, c'est l'école de Makana qui dispose également d'un internat de quarante lits pour les jeunes filles. En effet, selon lui, cette école qui devrait ouvrir ses portes, depuis bientôt une année, est restée fermée à cause du banditisme de grand chemin. « Devant tout cela, il y a une certaine note d'amertume qui fait qu'il ne faut peut-être pas trop parler. Quand cela va finir, quand cela cessera ? Voilà ma grande question. C'est bien, aide-toi et le ciel t'aidera, il ne faut pas faire perdre du courage aux mamans, il faut prendre espoir », a-t-il conseillé.

Remerciant l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd P. Haskell, pour les multiples gestes de son pays à l'égard des déplacés du Pool, Mgr Anatole Milandou n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est adressé aux parents des enfants. « Ce que nous devons enseigner aux élèves, c'est le cahier, c'est le stylo, c'est aller à l'école. Le fusil ne nous apportera rien. Nos parents du Pool l'avaient vite compris, ils ont envoyé les enfants à l'école et on sait comment les cadres du Pool étaient très célèbres. Mais aujourd'hui, on repart vers le fusil, je crois que cela ne nous emmène pas à grand-chose. Ce que j'ai dit un jour et les gens m'en ont voulu d'avoir dit cela », a réitéré l'archevêque métropolitain de Brazzaville, originaire du département du Pool.

