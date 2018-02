Congo-Brazzaville: Championnat national - Le derby Etoile du Congo-Diables noirs reporté

Le match qui devrait opposer les deux clubs, le 11 février au stade Alphonse-Massamba-Débat, est renvoyé à une date ultérieure.

Le duel Etoile du Congo-Diables noirs, comptant pour la 4e journée, ne se disputera plus à la date prévue, du fait que les clubs congolais engagés en compétitions africaines entreront en jeu dès ce samedi. La Mancha fera le déplacement de la Côte d'Ivoire pour affronter AS Tanda (Coupe de la CAF) et AC Léopards de Dolisie recevra AS Togo-port de Lomé, au stade de Madingou, dans le département de la Bouenza (Ligue africaine des champions). Le dimanche 11 février, AS Otoho en découdra avec Mouloudia club d'Alger à Owando (Ligue africaine des champions), dans le département de la Cuvette, tandis que Cara va se mesurer à l'Asante Kotoko de Kumasi au Ghana (Coupe de la CAF).

Donc, pour la 4e journée du championnat national, les rencontres prévues pour le 10 février sont ramenées au 9. Il s'agit de Tongo FC-FC Kondzo, AS Cheminots-Patronage. Pour les rencontres qui devraient se disputer le 11 février, les dates de reprogrammation n'ont pas été fixées. Cara allait en découdre avec AS Otoho, Diables noirs contre Etoile du Congo et Nico-Nicoyé- AC Léopards de Dolisie. Le match de ce 8 février entre La Jeunesse sportive de Talangaï et V. Club est maintenu, au stade Alphonse-Massamba-Débat.