Tchad: Partis d'opposition suspendus et durcissement du mouvement social

Mais pour l'opposition et la société civile tchadienne, défier l'interdiction d'une marche pacifique ne constitue en aucun cas une violation de la constitution. Bien au contraire, "c'est l'interdiction des marches pacifiques sans motif valable qui constitue une violation flagrante au regard des articles 19 et 27 de la constitution tchadienne", selon Djimet Clément Bagou, porte-parole de la coalition des regroupements des partis politiques de l'opposition ayant appelés à une marche pacifiques le 6 février. "Ne parlons pas du tout d'une démocratie. La situation est grave et chacun doit être sur ses gardes", insiste-t-il. "Nous on pas d'armes, mais notre seul moyen de pression, c'est de descendre dans la rue pour exprimer notre colère", dit-il.

"Suspendus pour une durée de deux mois" pour "troubles à l'ordre public" et "incitation à la violence". Voilà comment le gouvernement a annoncé la suspension de dix partis politiques d'opposition ce mercredi. Tous avaient, mardi, soutenu un appel à manifester des syndicats. Une tentative de contrer le mouvement social qui s'installe dans le pays et prend de l'ampleur pour le gouvernement. Au cours d'une communication mardi, le ministre de la sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir avait déjà menacé de dissoudre tout parti politique ou association de la société qui appellerait ses militants à une marche malgré une interdiction.

