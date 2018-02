Bénin: Grève - Le gouvernement attend des «réponses sur le front social»

« Bien entendu, les différents partenaires sociaux ont réexposé les préoccupations qui leur paraissent essentielles. Bien entendu, le président de la République a fixé le cadre de cet échange, les motivations de cet échange. J'ai eu l'impression que ce dialogue de vérité nous a permis de faire un pas important. Vous savez, un Etat, c'est comme un père de famille, c'est comme une mère de famille, c'est comme une société : un Etat ne peut donner plus que ce qu'il a. Et nous avons, et le président de la République a pour obligation essentielle de faire en sorte que ce que nous avons soit réparti de manière convenable, de manière durable, dans la perspective de satisfaire les intérêts du plus grand nombre. Ce discours de vérité, j'ai l'impression qu'il a été bien compris, et nous attendons sur le front social les réponses adéquates. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.